Італія

Команда не пропускає, але й не забиває.

В рамках 5-го туру італійської Серії А, Ювентус вдома не зумів перемогти Наполі (0:0). Ця безгольова нічия стала третьою поспіль для "зебр" у чемпіонаті Італії сезону-2024/25.

За інформацією статистичного порталу OptaPaolo, востаннє "Юве" три рази поспіль грав унічию без забитих голів в далекому 1992 році. На той момент, туринську команду очолював легендарний Джованні Трапаттоні. Тоді такий результат був зафіксований у протистояннях з Сампдорією, Пармою та Кальярі у травні 1992 року.

Нагадаємо, окрім нічиї з Наполі, Ювентус з аналогічним результатом завершив матчі з Ромою та Емполі.