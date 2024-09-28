На 90-й хвилині було встановлено остаточний рахунок.
Болонья - Аталанта, Getty Images
28 вересня 2024, 23:39
У рамках шостого туру Серії А Аталанта вирушила на виїзд до Болоньї.
Гості були близькі до поразки, проте на 90-й хвилині гри зуміли звести поєдинок до нічиєї — 1:1.
Болонья — Аталанта 1:1
Голи: Кастро, 46 - Самарджич, 90
Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Лукумі, Лікоянніс — Ебішер (Ерлич, 68), Фройлер, Фаббіан (Урбанські, 46) — Орсоліні (Казале, 54), Кастро (Даллінга, 68), Ндоє (Гольм, 84)
Аталанта: Карнесеккі — Коссуну (Ретегі, 63), Джимсіті, Колашинац (Дзаніоло, 79) — Белланова (Куадрадо, 63), Едерсон, де Рон, Руджері (Пашалич, 79) — Брешіаніні (Самарджич, 45), Де Кетеларе — Лукман
Попередження: Фройлер, Фаббіан, Скорупські — Белланова, Коссуну, Едерсон
Вилучення: Лукумі, 52.