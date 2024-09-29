Італія

Римляни звикають до нового наставника.

Напередодні матчу шостого туру італійської Серії А між Ромою та Венецією, головний тренер "вовків" Іван Юрич поспілкувався з журналістами. Цитує хорватського фахівця офіційний сайт римлян.

"В мене дійсно хороше передчуття. Я думаю, гравцям подобається моє бачення футболу. Вони в нього вникають та насолоджуються. У мене таке відчуття, що вони хочуть грати якомога швидше. Їхнє передчуття — і моє передчуття — дуже хороше, і це допомагає вам виходити на ігри з попутним вітром.

Пеллегріні? Його ставлення завжди було винятковим. Він тренувався окремо останні кілька днів. Лоренцо відчайдушно хоче грати. Він трохи хворий, але все одно дуже хоче брати участь у матчі з Венецією. Його поведінка була зразковою. Він сповнений рішучості показати, на що здатний, грати і робити свій внесок у результати команди.

Потрібно бути розумним, грати жорстко та зосередитися на відновленні, але також потрібно керувати командою і залучати до матчів якомога більше гравців.

Інтенсивність — це інше. Така команда, як Рома, повинна грати інтенсивно в будь-який час. Ви не можете дозволити собі грати на 70%. Команда повинна викладатися на повну, якщо ми хочемо домогтися позитивних результатів", — заявив Юрич.

Матч між Ромою та Венецією відбудеться сьогодні, о 16:00 за київським часом.