Італія

Керманич Наполі прокоментував перемогу над Монцою.

Наполі в шостому турі італійської Серії A здолав Монцу в домашньому поєдинку.

Наполі — Монца 2:0 Відео голів та огляд матчу Серії A

Після завершення гри головний тренер "Партенопеї" Антоніо Конте прокоментував виступ власної команди.

"Важливо, що Ромелу Лукаку бере активну участь у грі, що він вносить важливий внесок у вирішальні голи, але ця справа стосується всіх.

Він працює, ми намагаємось давати йому навантаження вище середнього, тому що він приїхав не в найкращому стані, оскільки був поза складом і тренувався з дітьми, але він завжди може принести щось позитивне.

Сьогодні він багато працював, але якщо він заб'є ще більше голів, то буде ще краще. Але головне, що він приносить користь команді. Усі інші в команді тренуються, готуються грати. Проблеми є в тих, хто не тренується. Я змушую всіх тренуватись у правильному режимі, навіть під час перерви в матчах, щоб ті, хто залишився на лаві, використали цей час, щоб набрати кондиції.

Деякі гравці приїхали в останні дні ринку, і зараз ми намагаємось покращити їхні кондиції.

Наша перевага в тому, що можна тренувати команду весь тиждень, а недолік у тому, що вона не настільки конкурентоспроможна, як ті, що грають в Європі.

Тим не менш, ми продовжуємо працювати, ми робимо це, щоб здійснити мрії, але реальність говорить, що ми ще дуже далекі від скудетто. Ми повинні потіти в кожній грі, як ми це зробили сьогодні, і рости.

Не минуло й трьох місяців, як президент першим заговорив про тотальну реконструкцію. Осімхен і Зелінські пішли, а я досі чую розмови про певні речі. Я знаю, що на мене покладають великі надії, тому що я раніше досягав чогось, і нехай вболівальники мріють, але я та команда повинні тримати ноги на землі.

Попереду ще стільки матчів, що ми перебуватимемо в постійній гонитві.

Я чую розмови людей, які нічого не знають про здобуття скудетто, що ми повинні десь там прискоритись. Послухайте, нам важливіше вивести Наполі на те місце, на яке він заслуговує, а не на 10 місце з відставанням від Інтера на 20 очок наприкінці сезону", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Наполі зіграє домашній матч проти Комо.