Італія

Француз підписав трирічну угоду з "б'янконері".

Центральний захисник Умар Соле став гравцем Удінезе, передає офіційний сайт клубу Серії А.

У середині вересня 24-річний француз і РБ Зальцбург припинили співпрацю. Таким чином, він поповнив склад "б'янконері" на правах вільного агента.

Контракт із Соле розраховано до кінця червня 2027 року. Представляти новий клуб він зможе лише з січня 2025-го.

За РБ Зальцбург Умар провів 106 матчів, відзначившись чотирма голами та п'ятьма асистами. Захисник є виихованцем французького Лаваля.