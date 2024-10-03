На нагороду претендують шість футболістів.
Крістіан Пулішич, Getty Images
03 жовтня 2024, 20:24
Італійська Серія А на своєму офіційному сайті оголосила імена футболістів, які претендують на звання найкращого гравця чемпіонату за підсумками вересня.
На нагороду претендують шість гравців:
- захисник Ювентуса Бремер — три матчі, 75% відборів, 270 зіграних хвилин та сім виграних дуелей;
- нападник Болоньї Сантьяго Кастро — три матчі, три забиті м'ячі та один асист за 185 хвилин;
- форвард Комо Патрік Кутроне – три матчі, три голи за 233 хвилини;
- захисник Інтера Федеріко Дімарко — три матчі, один гол, 33,3% відборів та чотири виграні дуелі;
- вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія – три матчі, два голи та один асист за 222 хвилини;
- хавбек Мілана Крістіан Пулішич — три матчі, три голи та один асист за 220 хвилин.
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті Серії А.
Раніше повідомлялося, що найкращим тренером Серії А у вересні був визнаний наставник Наполі Антоніо Конте.