Італія

Непрості три очки для "жовто-синіх".

У рамках сьомого туру італійської Серії А Верона приймала на своєму полі Венецію.

Після двох швидких голів на початку першого тайму здавалося, що все йде до нічийного результату, проте на 81-ій хвилині господарі змогли вирвати переможний результат завдяки автоголу Йоронена.

Верона — Венеція 2:1

Голи: Тенгстедт, 9 Йоронен (аг), 81 - Орістаніо, 2

Верона: Монтіпо — Чачуа, Гіларді (Оку, 89), Маньяні, Брадарич — Роша Лівраменто (Сарр, 79), Дуда (Сілва, 79), Белаян, Лазович — Тенгстедт (Коппола, 89), Москера (Кастанос, 65)

Венеція: Йоронен — Ідзес, Шверко (Раймондо, 85), Свобода — Кандела, Ніколуссі-Кавілья, Думбія (Еллертссон, 61), Гапс (Дзампано, 61) — Бузіо, Орістаніо (Єбоа, 73) — Пох'янпало (Гютк'єр, 73)

Попередження: Брадарич, Гіларді, Дуда, Маньяні