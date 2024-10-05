Італія

Іспанський фахівець поступово адаптується до Серії А.

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас прокоментував поразку своєї команди в матчі 7-го туру італійської Серії А з Наполі (1:3). Цитує іспанського фахівця Джанлука Ді Марціо.

"Я не задоволений тим, що ми програли. Ми хотіли приїхати сюди і перемогти, але не зробили цього.

Мені сподобалася сміливість команди — це наша ідентичність. Пишаюся першими 60 хвилинами, потім в нас забракло майстерності.

У Наполі склад іншого рівня. Вони можуть виграти Скудетто. В останні 20-30 хвилин ми побачили чудовий Наполі, але до цього я не пам'ятаю, щоб у них було багато моментів.

Дайте мені Лоботку. Він неймовірний гравець. Такі футболісти допомагають вигравати матчі, і я в захваті від виконавців із такими характеристиками.

Після підвищення ми відразу готувалися до нового сезону, намагаючись підняти загальнокомандний рівень та подивитися, хто з гравців зможе продовжити свій шлях у Серії А. Ми хотіли змішати досвідчених та молодих гравців. Зрештою, саме я вирішую, яких футболістів брати.

Ми тільки на початку шляху, і ми йдемо у правильному напрямку. Конте виграв все: приємно бачити, як його команда зазнає труднощів проти нас. Він один із найкращих тренерів за останні 10-15 років", — сказав Сеск.