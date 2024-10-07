Італія

Керманич Мілана прокоментував поразку від Фіорентини

Мілан у сьомому турі італійської Серії A поступився Фіорентині на полі суперників.

Фіорентина — Мілан 2:1 Відео голів та огляд матчу Серії A

Після завершення гри головний тренер "россонері" Паулу Фонсека прокоментував виступ власної команди.

"Я, як людина, яка любить футбол, не хочу брати участь у цьому цирку. Зараз все, що відбувається на полі, — це пенальті, на нашу користь чи проти — байдуже.

Це вже не футбол, коли ви призначаєте пенальті за найменший дотик до гравців у штрафному. Я не хочу в це вступати в цю полеміку.

Я думаю, що ми добре справлялись із грою за схемою 4-2-4 до самого завершення гри, і не те, щоб Фіорентина створила надто багато можливостей забити. Чого нам не вистачало, так це агресивності.

У першому таймі було занадто легко пропустити гол після вкидання м'яча, а другий гол — після дальнього удару. Я сказав своїм гравцям, що це не тактична проблема, а відсутність агресивності в захисті та атаці.

Коли ви не реалізуєте два пенальті, важко виграти гру, незалежно від того, скільки моментів ви створили. Мені здалось, що наші подачі у штрафний майданчик також були недостатньо якісними.

Чесно кажучи, важко пояснити, як суперники забили свої голи. Це був брак рішучості з нашого боку, оскільки ми не були настільки агресивними, щоб перекривати ці вільні простори, як і в іграх до цього, що дозволило Фіорентині вигравати другі м'ячі.

Заміна Леау була моїм вибором, оскільки на той момент я хотів отримати більше глибини з Окафором. У Пулішича протягом тижня були проблеми зі згиначами м’язів, і я хвилювався, що вони можуть загостритись. Я вважаю, що Чуквезе добре вийшов на поле і створював моменти.

Епізод із Тео після гри? Я не знаю, що з ним сталось.

Також я звичайно засмучений тим, що гравці змінили пенальтиста за ходом гри. Крістіан Пулішич повинен виконувати пенальті. Це ніколи не повинно більше повторитись, і я сказав про це гравцям", — заявив португальський фахівець.

Наступний матч Мілан проведе вдома проти фріульського Удінезе.