Італія

Керманич Фіорентини прокоментував перемогу над Міланом.

Фіорентина у сьомому турі італійської Серії A обіграла Мілан на власному полі.

Фіорентина — Мілан 2:1 Відео голів та огляд матчу Серії A

Після завершення гри головний тренер "лілій" Раффаеле Палладіно прокоментував виступ власної команди.

"Гудмундссон? Це справжній чемпіон. Дуже важливий для нас гравець, який прийшов в останні дні трансферного ринку, а потім мав деякі м'язові проблеми. Йому ще належить знайти свою найкращу форму, але він знає, як грати у футбол, і він жертвує собою. Ми насолоджуємось ним, як і подібними перемогами.

Зазвичай форварди живуть голами та емоціями, коли ти пропускаєш пенальті, ти можеш бути збитий з ніг. Мойзе Кін натомість продовжував допомагати своїм партнерам по команді і давати якість, я думаю, що він був флагманом усієї команди.

Він дуже добре справляється, а в заключному ударі в цій грі ви можете наочно побачити його фізичну силу. І це він ще може ще багато в чому додати! Ми дуже задоволені тим, що Кін робить на полі.

Мені сподобався командний дух — разом захищались та атакували, і сьогодні хлопці це робили мужньо і якісно. Грати проти Мілана завжди складно, вони раніше створили труднощі Інтеру та Баєру. Але ми віднайшли згуртованість, що було дуже важливо.

Захищаючись разом, ви також набуваєте людських цінностей. Ми повинні покращити гру, і команда може це зробити. Зараз ми відновлюємо форму всіх гравців, як, наприклад, Адлі, і нам потрібна була така перемога: команда і чудові емоції. Нам потрібна була саме така перемога

Чи існує у нас ієрархія у виконанні пенальті? Безумовно. Перший пенальтист — Гудмундссон, другий — Мойзе, але сьогоднішній день показав єдність усієї команди. Іноді доводиться розмовляти один з одним по-чоловічому, і ви повинні залишатись людьми в певних випадках", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч Фіорентина проведе в гостях проти Лечче.