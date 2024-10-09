Італія

Як і очікувалося, в туринському клубі не розраховують на французького хавбека.

Напередодні стало відомо про те, що після успішної апеляції в Спортивному арбітражному суді (CAS) дискваліфікацію центрального півзахисника Ювентуса Поля Погба було скорочено з чотирьох років до 18 місяців.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "старої синьйори" вже прийняло рішення щодо майбутнього 31-річного француза, яке полягає в тому, щоб гравець залишив клуб на правах вільного агента.

За інформацією джерела, сторонам лише потрібно узгодити усі умови, щоб Погба зміг отримати статус вільного агента.

Нагадаємо, раніше щодо майбутнього Поля Погба висловився головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта.