Італія

Схоже, керманич Ювентуса не розраховує на французького хавбека.

Напередодні стало відомо про те, що після успішної апеляції в Спортивному арбітражному суді (CAS) дискваліфікацію центрального півзахисника Ювентуса Поля Погба було скорочено з чотирьох років до 18 місяців.

Утім, незважаючи на це, туринський клуб все ще всерйоз розглядає варіант із достроковим розірванням контракту з 31-річним французом, який спливає влітку 2026 року. Також "старій синьйорі" надходили запити з Саудівської Аравії та МЛС.

Головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта прокоментував ситуацію навколо Погба.

"Клуб вирішить, що робити з Погба. Поль був чудовим гравцем... Він давно не грав. Я зосереджений лише на сьогоденні", — цитує слова Тіаго Мотти журналіст Фабріціо Романо.

Зазначимо, що Поль Погба в січні може почати тренуватися з "б'янконері", тоді як його повернення на поле в такому випадку очікується не раніше березня наступного року. Цілком ймовірно, що взимку зірковий француз шукатиме собі новий клуб.