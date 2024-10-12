Італія

Досвідчений німець ще не дебютував за Рому.

Центральний захисник Роми Матс Гуммельс розповів, коли він може вперше вийти на поле у футболці "джаллороссі".

У неділю, 20 жовтня, римляни прийматимуть Інтер у восьмому турі Серії А, тоді як у третьому турі Ліги Європи в четвер, 24 жовтня, у Римі гостюватиме Динамо (Київ).

"Шкода, але минулого тижня я захворів, у мене була лихоманка. Через це я не зміг вирушити до Монци, де мав би бути в старті. Відчуваю, що я у формі та готовий грати. З Інтером я навряд чи вийду в стартовому складі, але точно зіграю проти Динамо Київ", — цитує слова 35-річного німця портал Football Italia.

Нагадаємо, у сьомому турі чемпіонату Італії колектив Івана Юрича з голом українського нападника Артема Довбика не зумів здолати Монцу на виїзді (1:1).

Гуммельс поповнив склад Роми на правах вільного агента у вересні, досі не дебютувавши за "джаллороссі".