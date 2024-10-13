Італія

Італієць близький до повернення в Італію.

Ексфорвард Інтера, Манчестер Сіті, Мілана та збірної Італії Маріо Балотеллі в кроці від переходу в Дженоа, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За даними джерела, клуб запропонував 34-річному гравцеві угоду до літа 2025 року. Підписання контракту відбудеться на правах вільного агента.

Зазначається, що наразі між сторонами ведуться переговори, а сам Супер Маріо готовий повернутися до Італії.

У минулому сезоні турецької Суперліги Маріо Балотеллі провів 16 матчів, в яких він забив 7 голів, віддав 1 асист, заробив 6 попереджень та 1 червону картку.