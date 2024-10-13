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Український тренер залишив свою посаду.

Олександр Петраков залишив посаду головного тренера збірної Вірменії. Про звільнення 67-річного тренера повідомила Федерація футболу Вірменії.

Відставка сталась після поразки вірменів від Північної Македонії (0:2) в матчі 4-го туру Ліги націй.

Петраков очолив збірну Вірменії на початку 2023 року. За його керівництво збірна виграла 4 рази у 18 матчах та не змогла здобути путівку на Євро-2024.

Наразі Вірменія перебуває на другому місці в групі 4 Ліги С.