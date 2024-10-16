Італія

Керманич Роми прокоментував справи всередині клубу.

Хорватського головного тренера Івана Юрича посеред вересня цього року запросили підхопити керівництво італійською Ромою, коли клуб на той момент нещодавно розстався з італійським фахівцем Даніеле Де Россі.

Відтоді минув уже майже місяць, і під орудою 49-річного керманича "вовки" виграли два матчі (проти Удінезе та Верони, двічі зіграли внічию (Атлетік, Монца) та одного разу поступились (Ельфсборг).

Перед виходом із жовтневої міжнародної перерви Юрич розповів про взаємодію з керівництвом клубу.

"Ви не відчуваєте почуття нестабільності, наприклад, через ваш вік? Ні? Ці всі думки приходять ззовні, тоді як зсередини ми добре аналізуємо речі, які нас стосуються. У клубі те саме — я знаю, що оточення в Ромі таке, яким воно є, тиск такий, яким він є, але мене все не зачіпає. Я відчуваю велику довіру від усіх.

Фрідкіни постійно тримають руку на пульсі, ми обмінюємося повідомленнями. Але із свого боку, повторюсь, я в раю. Ми ділимось усім, будь-якими проблемами та питаннями. Разом зі мною працює чудовий персонал, а в питанні відновлення гравців ми на найвищому рівні в Італії. Я можу сказати, що у нас тут найкращі умови в країні.

Скажу вам так, усі хлопці працюють і в мене немає відчуття, що тут, у Ромі, хтось робить менше за інших. Усі важко працюють, усі голодні, усі хочуть змінити ситуацію. У цьому сенсі, поки що, усе дуже позитивно.

Я не заражений негативом, який панує в ЗМІ. Я приїхав сюди із свіжими ідеями і кажу вам, що ми підвищуємо рівень гри, тиск на суперників, у нас більше з’явилось більше послідовності. Внутрішні відносини фантастичні, у нас чудовий директор, ми чудово спілкуємось із ним, у нас багато спільного і ми хочемо досягти успіху.

Я зосереджений тільки на цьому, я не можу заглиблюватись в інші справи, та й не збираюсь це робити в принципі. Мене зараз цікавить тільки підготовка до гри з Інтером", — заявив хорватський фахівець.

Наступний матч Рома проведе вдома проти міланського Інтера.