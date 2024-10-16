Італія

Зустріч римського та міланського клубів відбудеться в неділю, 20 жовтня.

Центральний нападник Артем Довбик зможе допомогти Ромі у восьмому турі Серії А, передає видання Corriere dello Sport.

У клубі виникали певні сумніви щодо готовності 27-річного українця до майбутнього матчу проти Інтера в Римі. Гравець пропустив тренування збірної України перед поєдинком із Чехією в Лізі націй.

Однак, Довбик з'явився в стартовому складі "синьо-жовтих" і допоміг їм здобути нічийний результат (1:1), реалізувавши пенальті в другому таймі зустрічі. Після матчу нападник пояснив, що був відсутнім на тренуванні через запалення в коліні.

За даними CdS, головний тренер Роми Іван Юрич зможе розраховувати на Артема в наступному поєдинку "джаллороссі". Нині на рахунку українця чотири голи в дев'яти матчах у всіх турнірах поточного сезону.

Зустріч Рома — Інтер у восьмому турі чемпіонату Італії відбудеться в неділю, 20 жовтня. Стартовий свисток має пролунати о 21:45 за Києвом.

Нагадаємо, раніше новачок римлян Матс Гуммельс заявив, що навряд чи вийде в старті на поєдинок з Інтером, але точно зіграє проти Динамо Київ у Лізі Європи наступного тижня.