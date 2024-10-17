Італія

Італієць успішно склав іспит.

Колишнього захисника Ювентуса і збірної Італії Леонардо Бонуччі тепер можна вважати тренером.

37-річний ексцентрбек успішно склав іспит і отримав тренерську ліцензію категорії УЄФА Б, повідомляє журналіст Джованні Альбанезе.

Надалі Бонуччі планує отримати ліцензію УЄФА А, проте вже зараз наставник-початківець має право претендувати на тренерську роботу в Серії Б, також для чемпіона Європи тепер доступні вакансії в молодіжних командах клубів Серії А.

Леонардо Бонуччі завершив ігрову кар'єру влітку нинішнього року. Італієць найбільш відомий за виступами за Ювентус, у складі якого провів понад 500 матчів і став дев'ятиразовим переможцем Серії А.

Раніше Бонуччі прокоментував прихід Антоніо Конте в Наполі.