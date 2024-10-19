За версією Трансфермаркт.
Лаутаро, getty images
19 жовтня 2024, 11:44
Трансферний-портал Трансфермаркт оновив ринкові вартості низки гравців клубів італійської Серії А.
Капітан міланського Інтера Лаутаро Мартінес став найдорожчим футболістом чемпіонату Італії — 110 млн. євро. На другій сходинці розташувався вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія — 80 млн. Така сама вартість і у півзахисника "нерадзуррі" Ніколи Барелли — 80 млн.
Топ-10 найдорожчих гравців Серії А виглядає наступним чином:
Лаутаро Мартінес (Інтер) — 110 млн. євро
Хвіча Кварацхелія (Наполі) — 80 млн.
Нікола Барелла (Інтер) — 80 млн.
Рафаел Леау (Мілан) — 75 млн.
Алессандро Бастоні (Інтер) — 70 млн.
Маркус Тюрам (Інтер) — 65 млн.
Душан Влахович (Ювентус) — 65 млн.
Тео Ернандес (Мілан) — 60 млн.
Бремер (Ювентус) — 60 млн.
Дуглас Луїс (Ювентус) — 55 млн.