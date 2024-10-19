Італія

Нова угода з 19-річним футболістом розрахована до літа 2029 року.

Лечче на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з вінгером Патріком Доргу.

Нова угода з 19-річним данцем розрахована до літа 2029 року.

Нагадаємо, Патрік перебрався до італійського клубу влітку минулого року з Норшелланна.

Нинішнього сезону Доргу провів вісім матчів, у яких забив один гол.

Після семи турів Лечче набрав п'ять очок і посідає 17 місце в італійській Серії А. Свій наступний матч команда проведе проти Фіорентини – 20 жовтня о 16:00.