Італія

"Россонері" в меншості здобули мінімальну перемогу.

В рамках 8-го туру італійської Серії А, Мілан граючи з 29-ї хвилини вдесятьох, мінімально здолав Удінезе (1:0). Головний тренер "россонері" Паулу Фонсека прокоментував перемогу над "біло-чорними". Його слова наводить TuttoMercatoWeb.

"Матч складався з двох частин, перша тривала 30 хвилин, до червоної картки. Ми провели якісні півгодини та показали характер проти сильної команди, це близько до того, що я хотів би бачити в цьому Мілані.

Після вилучення ми показали командний дух, нам довелося терпіти. Якщо були якісь сумніви з приводу згуртованості цієї команди, то сьогодні ми побачили демонстрацію єдності. Для мене це найважливіше, я дуже задоволений кожним гравцем.

Ті, хто вийшов на заміну, зробили вирішальний вплив, працюючи на команду, щоправда, ми страждали, але проти хорошої команди, яка робить багато кросів та постійно навантажує фланги.

У Мілані я з першого дня намагаюся створити команду, яка буде єдиним цілим, і якій іноді доведеться терпіти й оборонятися, це той дух, який ми хочемо прищепити: бути командою в будь-який момент. Сьогодні гравці жертвували собою.

Не виграти було б несправедливо, тому що гравці заслужили ці три очки", — заявив Фонсека.