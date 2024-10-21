Італія

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Ромою.

У рамках восьмого туру італійської Серії A міланський Інтер на Стадіо Олімпіко переграв Рому.

Рома — Інтер 0:1 Відео голу та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "змій" Сімоне Індзагі прокоментував виступ власної команди.

"Ми знаємо, що нам потрібно працювати ще дуже багато, але сьогодні, незважаючи на труднощі, які ми мали, хлопці зіграли хороший матч.

У другому таймі після забитого голу ми могли подвоїти рахунок, але давайте не забувати, що Олімпіко — це дуже складна арена, тож я дуже задоволений і такою мінімальною перемогою.

Із Аслані та Зелінські в ротації я б сьогодні зробив інший вибір стартового складу, тому що Чалханоглу почував себе не дуже добре в останні два дні, але він завжди був доступний для команди і зціпивши зуби зіграв.

Ми говорили з командою про те, що до цього втратили очки на виїзді, і ми тримали це в голові. Удома ми граємо добре, але я повинен сказати, що сьогодні, хоч і було важко, ми були командою. Перемога тут не дається легко нікому.

Лаутаро? Він входить до п'ятірки кращих гравців світу, він заслуговує на найкращі оцінки та нагороди.

Зараз ми повинні негайно переключитись на Лігу чемпіонів, тому що через два з половиною дні ми зіграємо в Берні", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер прийматиме туринський Ювентус.