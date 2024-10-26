Італія

Український форвард розповів про свою адаптацію до чемпіонату Італії.

Нападник національної збірної України та Роми Артем Довбик розповів про свої найсильніші сторони та про задачу свого нового клубу на поточний сезон.

"Проти італійських захисників складно грати. Тут система катеначо, тому мені буде нелегко. Але я готовий до цього, це новий виклик для мене. Якщо працювати, то все виходитиме.

Не хочу казати, скільки голів я заб’ю, бо не люблю цього робити. Мої найкращі якості — це перебувати в штрафному майданчику та завершувати атаки, удар, фінішинг. Я можу добре атакувати, знаходячись спиною до захисників.

Я люблю забивати голи, це насолода. Я можу зробити не так багато дотиків на полі, але забити гол. Це краще, ніж просто нічого. У Ромі дуже багато креативних гравців, які допомагатимуть мені реалізувати себе. А я, у свою чергу, допомагатиму їм.

Усі вболівальники Роми хочуть, щоб команда наступного року грала в Лізі чемпіонів. Намагатимемося зробити все, щоб грати там", — цитує слова Артема Довбика офіційний сайт Серії А.

У поточному сезоні Артем Довбик провів за Рому 11 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 1 результативну передачу.