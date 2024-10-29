Україна

Дмитро Панчишин та Валентин Куцев розсудять матчі відбору.

Українські арбітри Дмитро Панчишин та Валентин Куцев працюватимуть на матчах першого раунду відбірного турніру юнацького Євро-2025 U-17 у групі 9, який відбуватиметься в Сан-Марино, пише пресслужба УАФ з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Панчишин виконуватиме обов'язки головного арбітра, а Куцев — його асистента на таких матчах: Вельс (U-17) — Норвегія (U-17) (5 листопада) та Італія (U-17) — Уельс (U-17) (8 листопада). А на грі Сан-Марино (U-17) — Вельс (U-17) (11 листопада) Дмитро Панчишин виступить у ролі четвертого арбітра, а Куцев — лайнсмена.

Раніше повідомлялось, що матч відбіркового етапу Євро-2025 (U-21) у групі G між збірними Андорри та Португалії обслуговуватиме українська бригада арбітрів.