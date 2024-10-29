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Лео не з'явився на церемонії.

Форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі привітав переможців і номінантів Золотого м'яча. Нагадаємо, що рік тому Мессі отримав ЗМ, який став восьмим в його кар'єрі.

"Вітаю всіх переможців і номінантів Золотого м'яча у 2024 році, особливо Еміліано Мартінеса, як чудово – ще одна нагорода кращого воротаря світу. Лаутаро Мартінеса, Ліонеля Скалоні та Алехандро Гарначо дуже приємно бачити їх там", – написав Мессі в соцмережах.

Родрі став першим іспанцем з 1960 року, який завоював найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Тоді володарем ЗМ став Луїс Суарес Мірамонтес.

Раніше Родрі поділився своїми емоціями після нагороди.