Італія

Чергові невдачі команд Давіде Ніколи та Паоло Дзанетті.

Болонья та Лечче в рамках десятого туру італійської Серії А-2024/25 здолали Кальярі та Верону.

Перемогу колективу Вінченцо Італьяно принесли голи Ріккардо Орсоліні та Єнса Одгора. Команда лише вдруге за поточну кампанію здобула три очки.

Кальярі — Болонья 0:2

Голи: Орсоліні, 35, Одгор, 51

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Паломіно, Луперто, Оберт (Ауджелло, 73) — Праті (Адопо, 59), Марін — Дзортеа (Фелічі, 59), Віола (Лападула, 59), Гаетано (Лувумбу, 73) — Пікколі

Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі (Пош, 81), Беукема, Лукумі, Міранда — Фройлер, Моро (Фаббіан, 81) — Орсоліні, Одгор (Побега, 68), Ндоє (Гольм, 87) — Кастро (Даллінга, 87)

Попередження: Паломіно, Дзаппа — Побега, Фаббіан

Підопічні Луки Готті скористалися вилученнями з боку суперника та досягли бажаного результату завдяки голу Патріка Доргу.

Лечче — Верона 1:0

Гол: Доргу, 51

Лечче: Фальконе — Гільбер (П'єротті, 63), Гашпар, Баскіротто, Галло — Кулібалі (Уден, 85), Рамадані — Доргу, Рафья (П'єрре, 63), Банда (Моренте, 73) — Крстович (Ребич, 85)

Верона: Періллі — Коппола, Гіларді, Данилюк (Маньяні, 84) — Чачуа, Сердар (Ламбурд, 65), Дуда, Белаян, Лазович (Брадарич, 65) — Суслов (Сілва, 84), Тенгстедт (Москера, 53)

Попередження: Гільбер — Белаян, Сердар

Вилучення: Чачуа, 40, Белаян, 83 (друге попередження)

За матчем Мілан — Наполі (початок — о 21:45 за Києвом) слідкуйте в нашій текстовій онлайн-трансляції.