Італія

Керманич Наполі прокоментував перемогу над Міланом.

Наполі в десятому турі італійської Серії A здолав Мілан у гостьовому поєдинку.

Мілан — Наполі 0:2 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "Партенопеї" Антоніо Конте прокоментував виступ власної команди.

"Для Наполі виграти титул цього сезону було б неймовірно, тому що ми мали певне вікно без перемог.

Наполі виграв скудетто два роки тому, але Мілан виграв чемпіонат три роки тому, а Ювентус — чотири. Різниця між цими командами полягає в тому, що суперники потім фінішували в першій четвірці, а Наполі фінішував минулого року десятим, утративши багато гравців.

Дива можуть траплятись, і ми дійсно можемо прискорити цей процес, але крізь усі ці випробування все одно доведеться пройти.

Якби ми досягли нашої мети — місця в єврокубках — це вже було б чимось особливим, тому ми повинні залишатись скромними в своїх мріях.

Мій період у Тоттенгемі? Я вважаю, що Тоттенгем виступав тоді неймовірно добре, тому що вони були дев'ятими, коли я прийшов, а наступного сезону ми потрапили до Ліги чемпіонів. Два роки після того, як я пішов через особисті причини, вони не потрапляли в Лігу чемпіонів.

Я думаю, що я багато чого досягнув у Лондоні. Якщо люди просять мене про дива, то я можу їх прискорити і витягнути максимум з команди, але це не обов'язково означає, що ми можемо щось виграти. Гадаю, я витягнув із Тоттенгема максимум можливого", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Наполі зіграє вдома проти бергамаської Аталанти.