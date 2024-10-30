Аргентинський форвард обійшов угорця Іштвана Ньєрша.
Лаутаро Мартінес, Getty Images
30 жовтня 2024, 22:55
У рамках десятого туру італійської Серії А міланський Інтер вирушив у гості до Емполі, де здобув упевнену перемогу з рахунком 3:0.
Одним із голів у складі "нерадзуррі" в цьому протистоянні відзначився лідер команди Лаутаро Мартінес, для його цей забитий м'яч у ворота Емполі став 134-им у складі Інтера.
Таким чином, 27-річний аргентинець став найкращим бомбардиром-легіонером в історії міланського Інтера, випередивши угорця Іштвана Ньєрша (133).
Зазначимо, що найкращим за кількістю забитих голів в історії Інтер є легендарний Джузеппе Меацца (284).