Італія

Аргентинський форвард обійшов угорця Іштвана Ньєрша.

У рамках десятого туру італійської Серії А міланський Інтер вирушив у гості до Емполі, де здобув упевнену перемогу з рахунком 3:0.

Одним із голів у складі "нерадзуррі" в цьому протистоянні відзначився лідер команди Лаутаро Мартінес, для його цей забитий м'яч у ворота Емполі став 134-им у складі Інтера.

Таким чином, 27-річний аргентинець став найкращим бомбардиром-легіонером в історії міланського Інтера, випередивши угорця Іштвана Ньєрша (133).

Зазначимо, що найкращим за кількістю забитих голів в історії Інтер є легендарний Джузеппе Меацца (284).