Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римська Рома та туринський Торіно.
Артем Довбик, Getty Images
31 жовтня 2024, 21:00
Римська Рома та туринський Торіно зіграють на Стадіо Олімпіко в десятому турі італійської Серії A.
Іван Юрич, після розгрому від Фіорентини (1:5), залучив до стартового складу Ле Фе та Коне в центрі поля, тоді як Пізіллі гратиме під нападником, а Артем Довбик залишився поза стартовим складом.
Паоло Ванолі, на тлі перемоги над Комо (1:0), використав із перших хвилин Войводу на правому фланзі, тоді як Гінейтіс зіграє в центрі поля.
Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Челік, Ле Фе, Коне, Залевські — Бальданці, Пізіллі — Дібала.
Запасні: Марін, Раян, Крістанте, Пеллегріні, Абдулхамід, Шомуродов, Гуммельс, Паредес, Суле, Даль, Сангаре, Ель Шаараві.
Торіно: Мілінкович-Савич — Коко, Маріпан, Мазіна — Войвода, Річчі, Лінетті, Гінейтіс, Лазаро — Адамс, Санабрія.
Запасні: Палеарі, Доннарумма, Валюкевич, Карамо, Влашич, Педерсен, Дембеле, Соса, Тамез, Чаммальїкелла, Балько, Нджиє.
Гра Рома — Торіно почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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