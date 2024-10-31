Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римська Рома та туринський Торіно.

Римська Рома та туринський Торіно зіграють на Стадіо Олімпіко в десятому турі італійської Серії A.

Іван Юрич, після розгрому від Фіорентини (1:5), залучив до стартового складу Ле Фе та Коне в центрі поля, тоді як Пізіллі гратиме під нападником, а Артем Довбик залишився поза стартовим складом.

Паоло Ванолі, на тлі перемоги над Комо (1:0), використав із перших хвилин Войводу на правому фланзі, тоді як Гінейтіс зіграє в центрі поля.

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Челік, Ле Фе, Коне, Залевські — Бальданці, Пізіллі — Дібала.

Запасні: Марін, Раян, Крістанте, Пеллегріні, Абдулхамід, Шомуродов, Гуммельс, Паредес, Суле, Даль, Сангаре, Ель Шаараві.



Торіно: Мілінкович-Савич — Коко, Маріпан, Мазіна — Войвода, Річчі, Лінетті, Гінейтіс, Лазаро — Адамс, Санабрія.

Запасні: Палеарі, Доннарумма, Валюкевич, Карамо, Влашич, Педерсен, Дембеле, Соса, Тамез, Чаммальїкелла, Балько, Нджиє.