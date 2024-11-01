Італія

Форвард травмувався у матчі проти збірної України.

Нападник туринського Ювентуса Аркадіуш Мілік продовжує відновлення після травми. Про це повідомляє Meczyki.

За інформацією джерела, яке посилається на слова 30-річного поляка, він зможе повернутися на поле у ​​січні наступного року.

Нагадаємо, Мілік отримав травму у товариському матчі проти збірної України, який пройшов у червні — через ушкодження він пропустив Євро-2024.

Після десяти турів Ювентус набрав 18 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці Серії А.