Італія

Завершилися два матчі у рамках чемпіонату Італії за 30 жовтня.

У рамках десятого туру італійської Серії А туринський Ювентус приймав на своєму полі Парму.

Неочікувано, але господарям довелося двічі протягом цього протистояння повертатися в гру та відіграватися.

У підсумку фінальний свисток зафіксував результативну нічию на табло — 2:2.

Ювентус — Парма 2:2

Голи: Маккенні, 31, Веа, 50 - Дельпрато, 3, Зом, 38

Ювентус: Ді Грегоріо — Камб'язо, Гатті, да Сілва, Кабаль (Савона, 59) — Локателлі, Тюрам (Фаджолі, 84) — Консейсан, Маккенні (Копмейнерс, 71), Веа (Їлдиз, 59) — Влахович

Парма: Судзукі — Дельпрато, Ейно, Болоґг, Кулібалі — Кейта (Ернані, 46), Бернабе — Ман (Канчельєрі, 84), Зом, Міхейле (Шарпентьє, 69) — Бонні (Алмквіст, 69)

Попередження: Влахович, Консейсан

У паралельному матчі Аталанта зустрілася на власному полі з Монцою та змогла здобути перемогу з рахунком 2:0.

Команді Джан П'єро Гасперіні протягом чималого часу не вдалося конвертувати перевагу за грою в голи, проте у другому таймі бергамаскам все ж вдалося дотиснути суперника та здобути три очки.

Аталанта — Монца 2:0

Голи: Самарджич, 70, Дзаппакоста, 88

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Белланова (Куадрадо, 57), де Рон, Едерсон, Руджері (Дзаппакоста, 57) — Де Кетеларе (Дзаніоло, 66), Лукман (Самарджич, 46) — Ретегі (Коссуну, 90)

Монца: Тураті — Кальдірола, Марі, Д'Амброзіо (Форсон, 86) — Перейра, Б'янко, Пессіна (Валоті, 74), Кір'якопулос — Мота (Капрарі, 73), Віньято (Мальдіні, 73) — Марич (Джурич, 46)

Попередження: Джимсіті, Колашинац — Мальдіні, Кальдірола, Валоті