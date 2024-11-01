Італія

Португальця може бути звільнено.

Головного тренера Мілана Паулу Фонсеку може бути звільнено керівництвом клубу в разі незадовільних результатів команди в трьох найближчих матчах. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, керівництво італійського гранда оцінить роботу португальського фахівця за підсумками матчів 11-го туру Серії А з Монцою (2 листопада), 12-го туру чемпіонату Італії з Кальярі (9 листопада) та зустрічі 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів із мадридським Реалом (5 листопада).

Після дев'яти матчів італійської Серії А підопічні Паулу Фонсеки набрали 14 пунктів та посідають восьме місце в турнірній таблиці. Після трьох зіграних турів загального етапу Ліги чемпіонів "россонері" заробили три очки та розташовуються на 25-му рядку.