Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 3 листопада, розпочавшись о 19:00.

У рамках 11-го туру італійської Серії А-2024/25 Верона на власному полі зустрінеться з Ромою.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 3 ЛИСТОПАДА, 19:00. СТАДІО МАРКАНТОНІО БЕНТЕГОДІ, ВЕРОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАТТЕО МАРЧЕНАРО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Верона до сьогоднішнього поєдинку підходить якщо не в кризовому, то в близькому до цього становищі. В останніх трьох матчах "джаллоблу" встигли подарувати Монці її першу в сезоні перемогу, зазнати розгрому від Аталанти та мінімально, але з двома вилученнями поступитися Лечче. Саме колектив Паоло Дзанетті нині є найменш дисциплінованим у Серії А.

Після десяти зіграних поєдинків Верона йде 14-ю в турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи дев'ять очок. Дві третини з наявних нині залікових балів веронці здобули саме в домашніх матчах. У "джаллоблу" найгірший захист і вони є не тільки єдиною безкомпромісною командою турніру, але також однією з двох, на рахунку яких більше шести поразок.

Іван Юрич очолював Верону протягом 79 матчів (липень 2019 — травень 2021). В якості головного тренера Торіно він ніколи не програвав "джаллоблу" (4В, 2Н; 6:2).

В останніх дев'яти домашніх матчах проти Роми Верона має три перемоги, два нічийних результати та чотири поразки. У попередніх п'яти таких зустрічах команди радували вболівальників щонайменше трьома голами за поєдинок. За вищезгаданий проміжок часу лише одного разу "джаллоблу" або "джаллороссі" так і не відкрили лік своїм забитим голами на Стадіо Маркантоніо Бентегоді.

Рома в минулому турі приймала ще один колишній колектив свого нинішнього керманича Юрича. Відсутність свого найкращого бомбардира Артема Довбика не завадила "джаллороссі" досягти успіху у вигляді перемоги з рахунком 1:0 завдяки голу Пауло Дібали. Однак, важко сказати, наскільки цей результат допоміг Івану закріпитися в тренерському кріслі римлян.

Після десяти зіграних поєдинків Рома має 13 залікових балів і йде 11-ю в турнірній таблиці Серії А. У 13-ти попередніх зустрічах у всіх турнірах "джаллороссі" лише двічі зуміли відзначитися більш ніж одним голом за матч. Цікаво, що з пропущеними ситуація є ідентичною. Столичний клуб досі не перемагав на виїзді в ході поточної кампанії (4Н, 2П; 3:8).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Верона: Монтіпо — Данілюк, Гіларді, Коппола, Брадарич — Сердар, Дуда — Суслов, Тенгстедт, Лазович — Сарр

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Челік, Коне, Крістанте, Ель Шаараві — Пеллегріні, Дібала — Довбик

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА