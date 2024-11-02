Італія

Усе вирішуватиметься в останній момент.

Рома в рамках одинадцятого туру італійської Серії A гостюватиме у Верони.

Напередодні гри головний тренер "вовків" Іван Юрич прокоментував стан команди, окремо надавши оновлення щодо самопочуття українського нападника Артема Довбика, який через хворобу пропустив попередню зустріч проти Торіно (1:0),

"Очікується, що Довбик буде тренуватись сьогодні. Тоді ми вже точно зможемо визначити, чи зможе він зіграти завтра чи ні.

Верона — дуже складна команда, із якою доведеться грати на надзвичайно складному стадіоні. У них технічні гравці, вони голодні до перемоги.

Пеллегріні та Крістанте? Якщо вони не гратимуть, це рішення буде суто технічним. У нас добре збалансований склад із великою кількістю талановитих молодих гравців, які можуть рости і ставати важливими.

Ми повинні думати працювати від матчу до матчу, щоб показати, що ми хороша команда. Якщо ми не досягнемо результату у Вероні, то перемога над Торіно нічого не варта.

Даль? Він цікавий гравець, схожий на Анхеліньйо. Дуже технічний. Він дуже добре тренується, має хороший менталітетом. Він відставав від інших, але він мені дуже подобається. Подивимось, чи зможемо ми незабаром випустити його на поле", — заявив італійський фахівець.

Матч Верона — Рома відбудеться 3 листопада, о 19:00.