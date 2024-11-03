Італія

Коментар головного тренера туринської команди.

Тіаго Мотта заявив, що Ювентус заслужив перемогу над Удінезе (2:0).

"Це командна перемога, ми провели відмінну гру. Ми могли б зіграти ще краще в першому таймі, Удінезе дозволив нам вийти вперед на самому початку.

У нас були цікаві моменти, але нам трохи не вистачило глибини. У другому таймі Удінезе був упевненішим, він перебудувався на початку. Вони добре захищалися і контратакували. Ми заслуговували на перемогу протягом усіх 95 хвилин.

Ми маємо в своєму розпорядженні найрізноманітніших гравців, завжди важливо мати різноманітність в ігрових ситуаціях. Удінезе атакував великою кількістю, природно, вони трохи розкривалися, але у нас є Кенан Йилдиз, який швидкий, і разом із Копмейнерсом він здатний завдати проблем захисникам.

Коли прийде час, ми будемо робити те, що краще для команди. Сьогодні потрібно насолодитися цією важливою перемогою і відновитися, адже у вівторок знову Ліга чемпіонів, цікава гра проти Лілля, у якого на день відпочинку більше", — сказав головний тренер Ювентуса.

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