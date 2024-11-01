Італія

ЗМІ озвучили імена 4 фахівців.

Головного тренера Мілана Паулу Фонсеку може бути звільнено керівництвом клубу в разі незадовільних результатів команди в трьох найближчих матчах. В італійському клубі вже визначились із потенційною заміною.

За даними Calciomercato, керівництво клубу вибере серед 4 фахівців, які зараз перебувають без роботи, а саме: Мауріціо Саррі, Массіміліано Аллегрі, Ігор Тудор та Един Терзич.

Саррі, Аллегрі та Тудор ще донедавна працювали в італійських клубах, тоді як Терзич залишив Боруссію Дортмунд після програшу у фіналі Ліги чемпіонів минулого сезону.

Раніше Златан Ібрагімович прокоментував інформацію про конфлікт між футболістами Мілана та головним тренером команди Паулу Фонсекою.