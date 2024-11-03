Італія

Легендарний італієць розлючений суддівством матчу Монца — Мілан.

Головний тренер Монци Алессандро Неста після гри 11-го туру італійської Серії А з Міланом (0:1), розкритикував рефері матчу через незарахований гол нападника "бріанцолі" Дані Моти. Його слова наводить Football Italia.

"Ми відчуваємо злість, але також пишаємося цими хлопцями. Монца провела дві чудові гри цього тижня проти Аталанти та Мілана. Ми могли забити чотири голи в першому таймі. Забили один, але його не зарахували.

На мій погляд, судді руйнують футбол, нам потрібно повернутися до старого стилю суддівства. Що це за фол? Судді вибачилися перед Монцою після гри з Аталантою, але вибачення не врятують нас від втрати очок. Вони занадто ускладнюють футбол, все це безглуздо.

Раніше футбол був простішим, раніше це був контактний вид спорту, тепер карається кожен найменший дотик. Якщо ніготь на нозі знаходиться попереду, то це офсайд. Ви маєте виходити на боротьбу, затиснувши руки за спиною, інакше це може бути пенальті.

Я вважаю, що суддівство має адаптуватися до спорту, а не навпаки. Правила мають бути адаптовані до виду спорту, а не навпаки", — заявив Неста.