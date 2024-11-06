Італія

Пропонуємо вашій увазі огляд найцікавіших подій за підсумками чергових матчів чемпіонату Італії-2024/25.

Одинадцятий тур нової кампанії італійської Серії А завершився позавчора, 4 листопада. Три дні футболу за участі представників найвищого дивізіону країни подарували як кілька доволі очікуваних результатів, так і стільки ж несподіванок.

У цьому традиційному огляді ми поговоримо про всі десять матчів уже завершеного туру чемпіонату Італії-2024/25, порадувавши цікавими фактами про ці поєдинки.

До другої в Серії А-2024/25 перемоги, здобутої туром раніше, Болонья додала третю, дебютну для поточної кампанії на Ренато Даль'Ара в усіх турнірах. Орсоліні відзначився голом у третьому поспіль матчі турніру, при цьому вдруге поспіль ставши найкращим гравцем поєдинку. Завдяки Ріккардо "россоблу" під керівництвом Вінченцо Італьяно продовжують рухатися в бік зони єврокубків.

Лечче цілком заслужив на цю виїзну поразку. За шість матчів поза власним полем у ході цього сезону "джаллороссі" так і не відкрили лік своїм забитим голами. Колектив Луки Готті нині є найочевиднішим претендентом на виліт із Серії А. Бодай для боротьби за збереження місця серед "еліти" чотирьох голів в 11-ти поєдинках вкрай замало.

На Болонью далі чекає виїзний поєдинок із Ромою, тоді як Лечче прийматиме Емполі.

Болонья — Лечче 1:0

Гол: Орсоліні, 85

Болонья: Равалья — Де Сільвестрі (Пош, 82), Беукема, Лукумі, Міранда — Моро (Урбанські, 57), Фройлер (Фергюсон, 82) — Орсоліні, Одгор (Даллінга, 57), Ндоє — Кастро (Фаббіан, 68)

Лечче: Фальконе — Гільбер (Пельмар, 57), Гашпар, Баскіротто, Галло — Рафья (П'єрре, 76), Рамадані (Ребич, 87) — Доргу (Сансоне, 87), П'єротті, Банда (Кулібалі, 57) — Крстович

Попередження: Урбанські, Ндоє — Пельмар, Гашпар

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Ріккардо Орсоліні

Удінезе під керівництвом Кости Руняїча знову не зумів відібрати очки в іменитішого суперника. Вперше з минулого сезону "б'янконері" мають дві поспіль поразки в усіх турнірах. Клубу з Удіне також не вдалося перервати власну "суху" серію в матчах проти Ювентуса на Стадіо Фріулі, яка тепер досягла позначки в три поєдинки.

Ювентус ще в першому таймі зустрічі встановив на табло підсумковий рахунок. Після трьох поспіль матчів із бодай одним пропущеним голом підопічні Тіаго Мотти пішли з поля, так і не дозволивши супернику відповісти своїми результативними ударами. За підсумками 11-ти турів саме в туринців знову найкращий у чемпіонаті Італії захист.

У наступному турі Удінезе гостюватиме в Аталанти, а Ювентус прийматиме Торіно.

Удінезе — Ювентус 0:2

Голи: Окоє, 19 (авт.), Савона, 37

Удінезе: Окоє — Кабаселе (Ебосс, 46), Бійол, Джаннетті — Ехізібуе (Модесто, 87), Ловрич (Саррага, 46), Карлстрем, Паєро, Земура (Камара, 67) — Товен (Лукка, 68), Девіс

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона (Кабаль, 81), Гатті, Калулу, Камб'язо (Даніло, 81) — Локателлі, Тюрам (Маккенні, 70) — Веа (Мбангула, 87), Копмейнерс, Їлдиз — Влахович (Консейсан, 71)

Попередження: Бійол, Девіс — Локателлі, Гатті

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Ніколо Савона

Монца не скористалася кількома гольовими можливостями в першому таймі домашнього поєдинку з Міланом та й не зуміла піти на перерву без пропущеного гола, який пізніше виявився вирішальним. Матч проти важливого для кар'єри Алессандро Нести клубу був явно не таким, як він би хотів, тож після зустрічі керманичу "б'янкороссі" лишалося тільки пройтися по діям арбітрів.

Мілан на недостатню ефективність Монци в першій половині поєдинку відповів своєю в другій. Звісно ж, деякі прихильники колективу Паулу Фонсеки справедливо очікували більшого в такому матчі, але "россонері" все ж ще далекі від своїх оптимальних кондицій, тож у даному випадку три залікових бали не пахнуть. Команда вперше в сезоні не пропустила у виїзній зустрічі в усіх турнірах.

Монца далі прийматиме Лаціо, тоді як Мілан гостюватиме в Кальярі.

Монца — Мілан 0:1

Гол: Рейндерс, 43

Монца: Тураті — Іццо, Марі, Карбоні (Капрарі, 78) — Перейра (Д'Амброзіо, 65), Бондо (Валоті, 87), Б'янко, Кір'якопулос — Мота (Віньято, 65), Мальдіні — Джурич (Марич, 78)

Мілан: Меньян — Терраччано (Калабрія, 89), Тіав, Павлович, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Чуквезе (Лофтус-Чік, 81), Пулішич (Муса, 89), Окафор (Леау, 63) — Мората

Попередження: Джурич, Бондо — Мората

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Тіджані Рейндерс

Наполі зазнав першої домашньої поразки під керівництвом Антоніо Конте. "Адзуррі" також уперше не зуміли відзначитися бодай одним голом у Неаполі в ході поточної кампанії Серії А. Це ще й перший випадок, коли будь-які з підопічних нинішнього керманича неаполітанців поступилися Аталанті. Тепер у них є можливість спробувати відігратися на інших "нерадзуррі", хоча легше з ними навряд чи буде.

Виїзд до Неаполя вдруге поспіль завершився для Аталанти такою перемогою. Після невдалого, як для колективу Джан П'єро Гасперіні старту, "нерадзуррі" набрали солідний хід і тепер відстають від лідера турнірної таблиці лише на три залікових бали. Зараз клуб із Бергамо має серію з восьми матчів (6В, 2Н; 22:3) без поразок у всіх турнірах.

На Наполі в наступному турі чекає виїзний матч проти Інтера, а Аталанта прийматиме Удінезе.

Наполі — Аталанта 0:3

Голи: Лукман, 10, 31, Ретегі, 90+2

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Буонджорно, Ррахмані, Олівера (Спінаццола, 76) — Замбо-Ангісса, Гілмор (Распадорі, 62), Мактоміней — Політано (Нгонге, 62), Лукаку (Сімеоне, 76), Кварацхелія (Нерес, 71)

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац (Коссуну, 71) — Дзаппакоста (Белланова, 82), Едерсон, де Рон, Руджері — Пашалич (Брешіаніні, 82), Де Кетеларе (Ретегі, 76) — Лукман (Самарджич, 76)

Попередження: Колашинац, Джимсіті, Ретегі

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Адемола Лукман

Реабілітуватися за виїзну поразку від Роми туром раніше Торіно так і не вдалося. Підопічні Паоло Ванолі вдруге поспіль не забили, хоч і пропустили всього один гол. Схоже, відсутність капітана та лідера в атаці Дувана Сапати все ж дається "бикам" взнаки. В останніх семи матчах у всіх турнірах туринці при шести поразках здобули одну перемогу, лише в тому ж випадку втримавши свої ворота "сухими".

Фіорентина ж навпаки вдруге поспіль перемогла, відзначившись лиш одним результативним ударом і не пропустивши. Серія команди Раффаеле Палладіно без поразок у всіх турнірах продовжилася до дев'яти матчів. "Лілії" також вчетверте поспіль не програли Торіно в чемпіонаті Італії. Клуб із Флоренції, схоже, може більше не сумувати за своїм колишнім керманичем Вінченцо Італьяно.

Торіно далі гостюватиме в Ювентуса, тоді як Фіорентина прийматиме Верону.

Торіно — Фіорентина 0:1

Гол: Кін, 41

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич, Маріпан, Коко — Педерсен, Тамез (Ілич, 64), Річчі (Лінетті, 79), Соса (Лазаро, 64) — Влашич (Карамо, 79) — Адамс (Нджиє, 17), Санабрія

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс — Річардсон (Адлі, 63), Бове — Кольпані (Іконе, 63), Бельтран (Мандрагора, 75), Соттіл (Куаме, 64) — Кін (Бірагі, 85)

Попередження: Ілич, Річчі — Бове

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Мойзе Кін

Підопічним Паоло Дзанетті знову не вдалося піти з поля без вилучення, але вперше воно не завадило Вероні здобути три очки. "Джаллоблу" перервали свою серію з трьох поразок у Серії А, ще й забивши втричі більше, ніж за цей невдалий період. Це також перший у сезоні випадок, коли команда пропустила два голи й при цьому не програла.

Ані дебютний гол Матіаса Суле, ані чергове взяття воріт у виконанні Артема Довбика не допомогло Ромі вперше в сезоні виграти на виїзді. Питання, чи протримається Іван Юрич у тренерському кріслі "джаллороссі" бодай до наступного туру знову актуальне. Вперше з сезону-2008/09 цей столичний клуб має менше 14 очок після 11-ти турів Серії А.

Верона в наступному турі гостюватиме у Фіорентини, а Рома прийматиме Болонью.

Верона — Рома 3:2

Голи: Тенгстедт, 13, Маньяні, 34, Харруї, 88 — Суле, 28, Довбик, 53

Верона: Монтіпо — Данилюк (Фараоні, 87), Маньяні, Коппола, Брадарич — Дуда, Кастанос (Харруї, 62) — Суслов (Роша Лівраменто, 77), Сердар (Сілва, 87), Лазович — Тенгстедт (Москера, 62)

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Челік, Коне (Паредес, 81), Ле Фе (Крістанте, 67), Залевські (Ель Шаараві, 66) — Суле (Дібала, 66), Пеллегріні — Довбик (Бальданці, 74)

Попередження: Суслов, Маньяні — Свілар, Коне

Вилучення: Роша Лівраменто, 90+5

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Абду Харруї

Інтеру не довелося б трохи понервувати наприкінці зустрічі (скасований гол Маріна Шверко), якби раніше "нерадзуррі" були більш ефективними в атаці. Якщо не враховувати поєдинок з Ювентусом, Лаутаро Мартінес відзначився бодай однією результативною дією в кожному з останніх шести матчів Серії А. Безпрограшна серія команди Сімоне Індзагі в усіх турнірах досягла позначки у вісім зустрічей.

Виїзна поразка від чинного чемпіона з рахунком 1:0 — і за грою, і за її результатом є цілком гідним виступом Венеції. Тим не менш, колектив Еусебіо Ді Франческо не здобув перемогу у восьмому поспіль матчі на виїзді в усіх турнірах, залишившись у зоні вильоту турнірної таблиці Серії А. Стадіо Джузеппе Меацца — явно не те місце, де команда розраховувала на залікові бали.

На Інтер далі чекає домашній поєдинок із Наполі, тоді як Венеція прийматиме Парму.

Інтер — Венеція 1:0

Гол: Мартінес, 65

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні (Біссек, 70) — Думфріс, Барелла (Чалханоглу, 70), Зелінські (Фраттезі, 84), Мхітарян, Дімарко (Дарміан, 76) — Тюрам, Мартінес (Таремі, 71)

Венеція: Станкович — Ідзес, Свобода, Альтаре (Шверко, 46) — Дзампано (Еллертссон, 77), Чрнігой (Бузіо, 46), Ніколуссі-Кавілья (Єбоа, 83), Андерсен (Дункан, 77), Гапс — Орістаніо, Пох'янпало

Попередження: Павар, Фраттезі — Дзампано

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Лаутаро Мартінес

Безвиграшна серія Емполі з п'яти матчів, в яких "адзуррі" відзначилися лише двома голами, нарешті перервалася. Колектив Роберто Д'Аверси вп'яте за поточну кампанію Серії А втримав свої ворота "сухими", але забив лише один гол — дебютне для П'єтро Пеллегрі взяття воріт у футболці цього клубу. Задля досягнення більших успіхів в атаці досі потрібно щось виправляти.

Натомість затягнулася безвиграшна серія Комо, що досягла тієї позначки, на якій перервалася ідентична в Емполі. Однак, варто й зважати на те, що цього разу колектив Сеска Фабрегаса мав справу з суперником, який за попередні поєдинки чемпіонату Італії пропустив лише дев'ять голів, що до старту 11-го туру було третім найкращим показником, тож відсутність у "б'янкоблу" результативних ударів точно не дивує.

Емполі в наступному турі гостюватиме в Лечче, а Комо — в Дженоа.

Емполі — Комо 1:0

Гол: Пеллегрі, 47

Емполі: Васкес — Де Шильйо, Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Гендерсон (Мар'януччі, 84), Гаас (Анжорін, 76), Малех, Пеццелла (Какаче, 84) — Сольбаккен (Коломбо, 63), Пеллегрі (Еконг, 76)

Комо: Рейна — Гольданіга, Доссена, Барба (Пас, 62), Морено — Енгельгардт, Кемпф — Фадера (Верді, 78), Да Кунья (Черрі, 86), Стрефецца (Кутроне, 63) — Белотті (Габріеллоні, 78)

Попередження: Какаче

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: П'єтро Пеллегрі

Парма мала чудову можливість нарешті перервати свою безвиграшну серію, адже протистояв їй аутсайдер Серії А, але натомість "джаллоблу" тільки продовжили її до дев'яти матчів. Підопічні Фабіо Пекк'ї дозволили супернику наздогнати себе за очками в турнірній таблиці, вперше в ході поточної кампанії чемпіонату не відзначившись бодай одним голом у поєдинку на власному полі.

Маріо Балотеллі вперше з березня 2020 року вийшов на поле в ході матчу Серії А. Однак, героєм для Дженоа під керівництвом Альберто Джилардіно був не він, а Пінамонті. Вже втретє протягом поточної кампанії Андреа приніс "россоблу" залікові бали своїм голом. Генуезці перервали безвиграшну серію в усіх турнірах, яка тривала дев'ять поєдинків.

На Парму далі чекає виїзний матч проти Венеції, тоді як Дженоа прийматиме Комо.

Парма — Дженоа 0:1

Гол: Пінамонті, 79

Парма: Судзукі — Кулібалі, Дельпрато, Болоґг, Валері — Кейта (Алмквіст, 46), Бернабе (Хаж Мохамед, 17, Естевес, 46) — Ман, Зом, Міхейле (Бенедичак, 83) — Бонні (Шарпентьє, 64)

Дженоа: Леалі — Вольякко, Васкес, Маттурро — Дзанолі (Сабеллі, 74), Торсбю, Бадель (Мазіні, 86), Френдруп, Мартін (Аханор, 74) — Екатор (Балотеллі, 86), Пінамонті

Попередження: Кейта, Хаж Мохамед — Леалі, Дзанолі, Екатор, Васкес, Балотеллі

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Андреа Пінамонті

Гравці Лаціо черговою перемогою привітали свого керманича Марко Бароні з визнанням найкращим тренером Серії А за підсумками жовтня. "Орли" в сьомому поспіль домашньому матчі в усіх турнірах відзначилися щонайменше двома голами, а їхня серія без поразок на Стадіо Олімпіко досягла тієї ж позначки.

Кальярі втретє поспіль зазнав поразки в чемпіонаті Італії. Невдача за результатом у Римі була цілком справедливою, але колектив Давіде Ніколи вирішив додатково покарати себе двома безглуздими вилученнями після суперечок із головним арбітром матчу. Той факт, що в останніх десяти виїзних поєдинках із Лаціо "россоблу" не програли лише раз, зігравши внічию, багато про що каже.

Лаціо далі гостюватиме в Монци, а Кальярі прийматиме Мілан.

Лаціо — Кальярі 2:1

Голи: Діа, 2, Дзакканьї, 76 (пен.) — Лувумбу, 41

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Марушич, 81), Хіла, Романьйолі, Пеллегріні — Ровелла, Гендузі (Дзакканьї, 73) — Нослін (Весіно, 46), Діа (Деле-Баширу, 80), Ісаксен (Педро, 63) — Кастельянос

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна, Луперто, Ауджелло (Оберт, 68) — Адопо, Макумбу — Дзортеа (Фелічі, 78), Гаетано (Віола, 68), Лувумбу (Паломіно, 84) — Пікколі (Дейола, 84)

Попередження: Нослін, Лаццарі, Ровелла — Адопо, Ауджелло, Міна, Дзаппа, Лувумбу, Луперто

Вилучення: Міна, 78, Адопо, 78 (обидва — друге попередження)

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Булає Діа

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Ріккардо Орсоліні є першим після Марко Ді Вайо гравцем Болоньї, якому вдалося відзначитися 10+ голами в Серії А протягом трьох різних календарних років.

Ювентус — єдина команда Серії А, що має більше одного гравця, народженого в 2003 році або пізніше, на рахунку якого більше 1 гола в цьому сезоні чемпіонату. Йдеться про Ніколо Савону (2 голи, 2003) та Кенана Їлдиза (2 голи, 2005).

Тіджані Рейндерс вперше відзначився голом у двох поспіль матчах у всіх турнірах у футболці Мілана.

Адемола Лукман (Аталанта) має найбільшу серед усіх гравців Серії А кількість результативних дій (16+11) у 2024 році в усіх турнірах.

Команда Антоніо Конте лише вдруге зазнала домашньої поразки в Серії А з різницею в три м'ячі. У листопаді 2009 року Аталанта під його керівництвом була розгромлена Ювентусом (2:5).

Мойзе Кін відзначився вже 9-ма результативними діями (8+1) за Фіорентину в усіх турнірах цього сезону. Для нього це рекордний показник за одну кампанію в якості гравця клубу Серії А (раніше — 8 у 40 матчах за Ювентус-2022/23).

Фіорентина втретє в історії зберегла свої ворота "сухими" принаймні в 4 виїзних матчах поспіль. Вперше це сталося між березнем і травнем 1966 року (4 поєдинки), а вдруге — між вереснем і листопадом 2007-го (5).

Федеріко Дімарко відзначився 2-м асистом у Серії А-2024/25, ставши другим захисником (перший — Тео Ернандес), який віддав більше однієї результативної передачі в кожному з останніх 6 сезонів турніру (із 2019/20).

П'єтро Пеллегрі відзначився голом у домашньому матчі Серії А вперше з вересня 2017 року.

Із моменту свого дебюту в Серії А (вересень 2015 року) серед півзахисників, які реалізували всі свої пенальті в матчах турніру, лише Хакан Чалханоглу (17), Сімоне Верді та Юрай Куцка (обидва — 7) мають більше голів з 11-метрової позначки, ніж Маттіа Дзакканьї (5).

* розклад усіх матчів Серії А-2024/25 доступний на Football.ua за посиланням.