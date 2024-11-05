Минулого місяця "орли" виграли три матчі з чотирьох.
Марко Бароні, твіттер Серії А
05 листопада 2024, 09:47
Головного тренера Лаціо Марко Бароні визнано найкращим наставником італійської Серії А за підсумками жовтня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.
Минулого місяця команда 61-річного італійця здобула три перемоги у чотирьох матчах чемпіонату Італії.
"Орли" відсвяткували успіх у матчах проти Емполі (2:1), Дженоа (3:0) та Комо (5:1). У четвертій грі була поразка від Ювентуса (0:1).
Після 11 турів Лаціо набрав 22 очки і посідає п'яте місце у турнірній таблиці Серії А.