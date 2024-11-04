Італія

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

Лаціо у матчі 11 туру італійської Серії А на своєму полі обіграв Кальярі з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на другій хвилині зусиллями Булає Діа. Проте наприкінці першого тайму гості зрівняли рахунок завдяки голу у виконанні Зіту Лувумбу.

У середині другого тайму Маттео Дзакканьї реалізував пенальті та вивів "орлів" уперед.

На цьому драма для гостей лише починалася: на 79 хвилині другі жовті картки отримали Еррі Міна та Мішель Адопо, які залишили Кальярі вдев'ятьох.

Після 11 турів Лаціо набрав 22 очки і посідає п'яте місце в Серії А, а у Кальярі дев'ять балів та 16 рядок.

Лаціо — Кальярі 2:1

Голи: Діа, 2, Дзакканьї, 75 (пен) - Лувумбу, 41.

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Марушич, 81), Хіла, Романьйолі, Пеллегріні — Ровелла, Гендузі (Дзакканьї, 73) — Нослін (Весіно, 46), Діа (Деле-Баширу, 81), Ісаксен (Родрігес, 63) — Кастельянос.

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна, Луперто, Ауджелло (Оберт, 68) — Адопо, Макумбу — Дзортеа (Фелічі, 78), Гаетано (Віола, 68), Лувумбу (Луїс Паломіно, 84) — Пікколі (Дейола, 84).

Попередження: Нослін, Лаццарі, Ровелла — Адопо, Ауджелло, Міна, Дзаппа, Лувумбу, Луперто.

Вилучення: Міна, 79 (друга жовта), Адопо, 79 (друга жовта).