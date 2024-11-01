Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 31 жовтня 2024 року.

Лаціо у матчі десятого туру італійської Серії А у гостях розгромив Комо (5:1).

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму зусиллями Кастельяноса, який реалізував пенальті. Потім за чотири хвилини Педро подвоїв перевагу "орлів".

На початку другого тайму команда Сеска Фабрегаса відіграла один м'яч завдяки голу Маццітеллі. Однак потім голами у складі Лаціо відзначилися Патрік, Чауна та Кастельянос, який оформив дубль.

Також додамо, що обидві команди закінчили матч у меншості після вилучень Браунедера та Тавареша.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Комо — Лаціо у рамках 10-го туру італійської Серії А-2024/25:

Комо — Лаціо 1:5

Голи: Маццітеллі, 53 - Кастельянос, 27 (пен), 81, Родрігес, 31, Патрік, 72, Чауна, 90+5.

Комо: Аудеро — Гольданіга, Кемпф, Доссена, Морено (Енгельгардт, 72) — Браунедер, Маццітеллі (Барба, 87) — Стрефецца (Черрі, 72), Пас, Фадера (Да Кунья, 46) — Кутроне (Габріеллоні, 85).

Лаціо: Проведель — Марушич (Флоран Тома Жиго, 80), Патрік (Лаццарі, 87), Хіла, Тавареш — Гендузі, Весіно — Ісаксен (Пеллегріні, 66), Родрігес (Чауна, 80), Нослін (Діа, 46) — Кастельянос.

Попередження: Браунедер — Кастельянос, Весіно, Тавареш, Ісаксен.

Вилучення: Браунедер, 62 — Тавареш, 65.