Італія

Керманич Роми впевнений у своєму майбутньому.

Головний тренер римської Роми Іван Юрич висловився про своє майбутнє на тлі чуток про можливе звільнення через низку незадовільних результатів.

"Думаю, що ми набралися свіжого повітря після поразки з рахунком 1:5 від Фіорентини. Я ніколи не думав про те, щоб зробити крок назад.

Відставка? Я багато працював і не відступлю ні на крок. Це нелегко, тому що іноді щось бачиш, а потім воно зникає. Це правда. Я бачив покращення в одних матчах і темряву в інших", — цитує слова Юрича Football Italia.

В наступному матч Рома зіграє вдома з Болоньєю у рамках 12 туру італійської Серії А. Поєдинок відбудеться у неділю, 10 листопада.