Італія

"Зебри" залишили за собою "туринське дербі".

Головний тренер туринського Ювентуса Тіаго Мотта підбив підсумки переможного матчу 12-го туру італійської Серії А з Торіно (2:0). Його слова наводить Football Italia.

"Завжди важливо підтримувати баланс у грі, і в нас вийшов ще один хороший виступ, після якого ми повертаємося додому з трьома очками. Я задоволений і грою, і результатом дербі, дякую фанатам за підтримку.

Вдячний я і футболістам, оскільки непросто проводити три матчі за тиждень. Але ми грали надійно, зосереджено й ефективно, коли було потрібно. Ми безумовно заслужили на цю перемогу", — сказав Мотта.