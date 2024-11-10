Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 9 листопада 2024 року.

У рамках дванадцятого туру італійської Серії А Ювенту у домашньому туринському дербі обіграв Торіно.

Команда Тіаго Мотти володіла ініціативою впродовж усього протистояння, а особливо в першому таймі, коли "Стара Синьйора" забила відносно швидкий м’яч і продовжувала зберігати атакувальний темп.

Після перерви футбол був уже більш-менш рівним, однак "бики" так і не використали жодну із свої нагод, після чого Кенан Їлдиз закрив дуель.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Торіно у рамках 12-го туру італійської Серії А-2024/25:

Ювентус — Торіно 2:0

Голи: Веа, 18, Їлдиз, 84

Ювентус: Перін — Савона (да Сілва, 87), Гатті, Калулу, Камб'язо — Тюрам, Локателлі — Веа, Копмейнерс, Їлдиз (Маккенні, 86) — Влахович (Фернандеш Консейсан, 73)

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич (Войвода, 64), Коко, Мазіна — Педерсен (Соса, 75), Лінетті, Річчі (Нджиє, 64), Ілич (Гінейтіс, 46), Лазаро (Карамо, 82) — Влашич — Санабрія

Попередження: Копмейнерс — Лазаро, Валюкевич, Коко.