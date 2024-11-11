Італія

Домовленість на просунутій стадії.

Стало відомо, де Поль Погба може продовжити кар'єру.

Нагадаємо, півзахисник успішно оскаржив у CAS 4-річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил — суд визнав факт порушення, але скоротив термін відсторонення до 18 місяців. Повідомлялося, що Ювентус і Погба близькі до розірвання контракту. Пізніше гравець дав зрозуміти, що не має наміру залишати клуб.

За інформацією журналіста Sky Sports Дармеша Шета, переговори про розірвання угоди дійсно тривають і перебувають на просунутій стадії. Французький футболіст цікавий клубам з Англії, інших країн Європи, Саудівської Аравії та МЛС.

Раніше повідомлялося, що Погба зможе повернутися на поле в березні 2025 року.