Італія

Досвідчений італійський фахівець є серед кандидатів на те, щоб очолити римський клуб.

Після звільнення Івана Юрича з посади головного тренера керівництво Роми перебуває у пошуках нового керманича для першої команди і, як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у клубі розглядається кандидатура іменитого фахівця Клаудіо Раньєрі.

73-річний італійський тренер завершив свою кар'єру та пішов на пенсію наприкінці минулого сезону, проте, як повідомляє джерело, він готовий повернутися до роботи заради римської команди.

Зазначається, що Раньєрі не зможе відмовити власнику Роми Дену Фрідкіну та готовий прийняти контракт до червня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Вінченцо Монтелла є головним кандидатом на посаду головного тренера Роми, проте в збірній Туреччині не готові відпускати італійського фахівця.