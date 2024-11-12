Італія

У Туреччині впевнені, що італійський фахівець залишиться в команді до чемпіонату світу-2026.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що головним претендентом на посаду головного тренера Роми є іменитий фахівець Вінченцо Монтелла, який з вересня 2023 року очолює національну збірну Туреччини.

Віце-президент Федерації футболу Туреччини Джейхун Казандж висловився про можливий відхід італійського фахівця до римського клубу.

"Вінченцо Монтелла залишиться з нами до чемпіонату світу у 2026 році", — цитує слова футбольного функціонера журналіст Ніколо Скіра.

Раніше повідомлялося, що Рому також може очолити Роберто Манчіні.