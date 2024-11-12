Зараз "вовки" та Артем Довбик перебувають без тренера.
Вінченцо Монтелла, Getty Images
12 листопада 2024, 17:22
Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла незабаром може очолити Рому, повідомляє Сorriere dello Sport.
За інформацією джерела, 50-річний італієць є головним кандидатом на вакантне місце, яке нещодавно звільнив Іван Юрич.
Також зазначається, що варіант із Монтеллою буде доступний, якщо "вовки" погодяться виплатити турецькій федерації компенсацію у розмірі шести місяців зарплати фахівця.
Монтелла очолює збірну Туреччини з вересня минулого року. Також він тренував Адану Демірспор, Рому, Фулгем, Фіорентину, Сампдорію, Мілан та Севілью.
Крім Вінченцо на олівці у Роми є ще кілька кандидатів, у тому числі Роберто Манчіні.
Після 12 турів Рома посідає лише 13 місце у Серії А.