Італія

Зараз "вовки" та Артем Довбик перебувають без тренера.

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла незабаром може очолити Рому, повідомляє Сorriere dello Sport.

За інформацією джерела, 50-річний італієць є головним кандидатом на вакантне місце, яке нещодавно звільнив Іван Юрич.

Також зазначається, що варіант із Монтеллою буде доступний, якщо "вовки" погодяться виплатити турецькій федерації компенсацію у розмірі шести місяців зарплати фахівця.

Монтелла очолює збірну Туреччини з вересня минулого року. Також він тренував Адану Демірспор, Рому, Фулгем, Фіорентину, Сампдорію, Мілан та Севілью.

Крім Вінченцо на олівці у Роми є ще кілька кандидатів, у тому числі Роберто Манчіні.

Після 12 турів Рома посідає лише 13 місце у Серії А.