Італія

Дискваліфікацію француза скорочено з чотирьох років до 18 місяців.

Спортивний арбітражний суд CAS підтвердив, що скоротив термін дискваліфікації півзахисника Ювентуса та збірної Франції Поля Погба.

Таке рішення було ухвалено на підставі того, що 31-річний француз довів ненавмисність вживання забороненої речовини.

Таким чином замість чотирьох років бана Погба пропустить 18 місяців. Усунення гравця відраховується з 11 вересня 2023 року — він зможе повернутися до матчів у березні 2025 року.

Нагадаємо, у серпні минулого року Погба сдав позитивний тест на допінг. У лютому суд підтвердив рішення щодо дискваліфікації на чотири роки.

Раніше повідомлялося, що Погба залишить Ювентус, незважаючи на скорочення терміну дискваліфікації.