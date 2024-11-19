Італія

У Руслана Маліновського і компанії буде новий керманич.

Дженоа офіційно оголосила про звільнення Альберто Джилардіно з посади головного тренера першої команди.

Причиною відставки 42-річного італійця стали незадовільні результати: "грифони" уже вилетіли з Кубка Італії, поступившись Сампдорії в 1/16 фіналу, а в Серії А йдуть 17-и, маючи 10 очок після 12-ти зіграних матчів.

"Клуб дякує пану Джилардіно за цілі, досягнуті разом протягом багатьох років, і бажає йому всього найкращого в його кар'єрі", — сказано в заяві "грифонів".

Раніше повідомлялося, що новим головним тренером Дженоа має стали Патрік Вієйра.